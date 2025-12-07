Pro Pal in Piazza della Scala proteste anche per Ramy | Carabinieri assassini

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche centinaio di manifestanti si trova riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove a breve arriveranno istituzioni e autorità per assistere alla tradizionale Prima del Teatro dell’Opera prevista ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. La manifestazione è organizzata dai Cub, e sono presenti anche i lavoratori della cultura che hanno gridato slogan contro la neo direttrice della Fenice Beatrice Venezi. Tanti gli slogan e gli striscioni pro Palestina e in solidarietà a Mohammed Shanin, l’imam di Torino colpito da un decreto di espulsione per un comizio in cui parlava del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pro pal in piazza della scala proteste anche per ramy carabinieri assassini

© Ilgiornale.it - Pro Pal in Piazza della Scala, proteste anche per Ramy: “Carabinieri assassini”

Approfondisci con queste news

La Scala Musicale: musica, arte e letteratura tra Piazza Fuga e le scale di Via Cimarosa

Presidio in piazza della Scala a Milano per la Global Sumud Flotilla: “Gli attacchi non fermeranno la missione”

Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli

pro pal piazza scalaPro Pal in piazza della Scala: slogan contro Netanyahu e per l'imam di Torino - Qualche centinaio di manifestanti si trova riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove a breve arriveranno istituzioni e autorità per assistere alla tradizionale Prima del Teatro dell’ ... Come scrive msn.com

pro pal piazza scalaFuori dalla Scala la protesta di pro Pal e sindacati - Presidi di protesta per chiedere finanziamenti per il mondo della cultura. Scrive rainews.it

Scala, in piazza la protesta di proPal e lavoratori dello spettacolo spettacolo - Scanditi slogan pro 7 Ottobre e per la liberazione dell'imam Mohamed Shahin, oggetto di un decreto di espulsione proprio per alcune affermazioni sul massacro compiuto da Hamas in Israele. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Piazza Scala