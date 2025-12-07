Primavera Napoli-Fiorentina 3-1 | gli azzurrini mettono ko la capolista

Tre gol alla capolista. Il Napoli Primavera ha conquistato un'altra vittoria in quel di Cercola contro la Fiorentina prima in classifica. Sembrava eccessivo pensare ai tre punti alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

