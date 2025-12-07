PRIMAVERA LIVE – Napoli-Fiorentina 1-0 1? De Chiara | VANTAGGIO NAPOLI GRAZIE A CAPITAN DE CHIARA

5?- La Fiorentina prova subito a reagire, ma Gambardella è attento e chiude in calcio d’angolo. Niente di pericoloso dal corner successivo. 1?- VANTAGGIO NAPOLI. Partenza super per i ragazzini di mister Rocco. Primo gol stagionale per Capitan De Chiara, che s’inserisce in area di rigore e con un destro in diagonale batte il portiere ospite. 1-0 per gli azzurrini 1?- Inizia il match. Tra poco, all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, in campo gli azzurrini in cerca di continuità dopo il successo di misura sul campo del Parma e la vittoria convincente di Coppa Italia contro il Cesena. Di fronte una Fiorentina prima in classifica, che non trova, però, il successo da tre giornate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

