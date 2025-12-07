PRIMAVERA LIVE – Napoli-Fiorentina 1-0 1? De Chiara | VANTAGGIO NAPOLI GRAZIE A CAPITAN DE CHIARA
5?- La Fiorentina prova subito a reagire, ma Gambardella è attento e chiude in calcio d’angolo. Niente di pericoloso dal corner successivo. 1?- VANTAGGIO NAPOLI. Partenza super per i ragazzini di mister Rocco. Primo gol stagionale per Capitan De Chiara, che s’inserisce in area di rigore e con un destro in diagonale batte il portiere ospite. 1-0 per gli azzurrini 1?- Inizia il match. Tra poco, all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, in campo gli azzurrini in cerca di continuità dopo il successo di misura sul campo del Parma e la vittoria convincente di Coppa Italia contro il Cesena. Di fronte una Fiorentina prima in classifica, che non trova, però, il successo da tre giornate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
La Primavera di Morrone vince con le reti di Armanini e un rigore di Jaku conquistato dal giovanissimo talento scuola Nizza. Fousnina s’accende subito: Napoli battuto 2-1
Youth League, il Napoli Primavera di mister Rocco cade 2-0 con il City
LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cremonese 0-0: ha inizio il match!
Il Napoli Primavera si prepara a ospitare la Fiorentina prima della classe. Clicca qui per leggere i convocati di mister Rocco per la gara di domani! - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria contro la Juventus, il #Napoli #Primavera batte 1-0 anche l’ #Atalanta grazie al gol di Smeraldi Vittoria importante per gli azzurrini di Rocco che salgono così a 10 punti in classifica ed escono dalla zona retrocessione ? @richimorelli #S Vai su X
DIRETTA/ Napoli Frosinone Primavera (risultato finale 0-2): successo e sorpasso ciociaro! (22 novembre 2025) - Diretta Napoli Frosinone, streaming video tv: i ciociari vorranno rialzare la china mentre i campani continuare a fare molto bene (22 novembre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net
PRIMAVERA - Napoli-Frosinone 0-2, il report - 2 nella dodicesima giornata del Campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. Come scrive napolimagazine.com
Primavera, Napoli-Frosinone 0-2 (Ndoye 44', Colley 66'): termina il match, gli azzurri schiantano sul muro giallazzurro | DIRETTA - Frosinone, partita di Serie A Primavera al Centro Sportivo "Piccolo" di Cercola, per la 12esima giornata del campionato di calcio ... Segnala msn.com