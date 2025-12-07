PRIMAVERA LIVE – Napoli-Fiorentina 1-0 1? De Chiara | inizia il secondo tempo

45?- Inizia il secondo tempo. 46?- Finisce il primo tempo, con gli azzurrini in vantaggio grazie a Capitan De Chiara. 46?- Secondo giallo del match; De Chiara atterra l’attaccante avversario al limite d’area. 45?- Concesso un minuto di recupero. 44?- Il Napoli ci prova ancora; Cimmaruta tenta il cross dove arriva puntale Lo Scalzo, ma il suo colpo di testa è centrale. 39?- Cimmatura vicino all’Eurogol; il 4 azzurro tenta il jolly dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro si stampa purtroppo sul palo destro. 33?- Prima ammonizione della gara; Colella evita che Bertolini possa arrivare in zona pericolosa e lo stende; gallo inevitabile per il 2 azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

