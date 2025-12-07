PRIMAVERA LIVE – Napoli-Fiorentina 1-0 1? De Chiara | Azzurri vicino al raddoppio ma il tiro di Cimmaruta finisce sul palo
39?- Cimmatura vicino all’Eurogol; il 4 azzurro tenta il jolly dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro si stampa purtroppo sul palo destro. 33?- Prima ammonizione della gara; Colella evita che Bertolini possa arrivare in zona pericolosa e lo stende; gallo inevitabile per il 2 azzurro. 29?- Il Napoli ci prova centralmente; grande azione tra Camelio e Smeraldi, ma l’11 azzurro sbaglia l’imbucata per Raggioli. Palla comoda tra le braccia del portiere Viola. 25?- Fiorentina ancora pericolosa; incursione di Montenegro in area, il suo tiro è forte, ma un attento Spinelli blocca. 21?- Ancora Napoli in zona offensiva; tentativo di cross di Colella, che trova sul secondo palo Raggioli; il 9 azzurrino tenta il colpo di testa, ma la sua conclusione termina alta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
