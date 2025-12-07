Primario del Sant'Eugenio arrestato a Roma mentre intasca tangente da 3mila euro in strada
Arrestato in flagranza il primario del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo. Ipotesi corruzione. Avrebbe intascato una mazzetta da un imprenditore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arrestato primario del Sant’Eugenio di Roma: preso in flagranza mentre riceveva una mazzetta da 3 mila euro - L’episodio potrebbe far parte di un più ampio giro di tangenti legate alle dimissioni dei pazienti, che venivano poi indirizzati verso strutture sanitarie private ... Lo riporta dire.it
Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore” - Il nefrologo è stato portato in carcere, l’imprenditore è finito ai domiciliari. Come scrive quotidiano.net