Primario del Sant'Eugenio arrestato a Roma mentre intasca tangente da 3mila euro in strada

Arrestato in flagranza il primario del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo. Ipotesi corruzione. Avrebbe intascato una mazzetta da un imprenditore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

