Primario arrestato a Roma per presunta corruzione | fermato in flagranza dopo aver preso una mazzetta
Secondo la ricostruzione dei pm, il primario avrebbe sfruttando il proprio ruolo e la propria posizione nell'Unità operativa complessa del Sant'Eugenio, smistando i pazienti nelle cliniche di suo interesse anche impartendo disposizioni al proprio staff affinché i malati venissero indirizzati o comunque convinti ad effettuare la dialisi esclusivamente presso le cliniche nelle quali aveva diretti o indiretti interessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
