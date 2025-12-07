Primario arrestato a Roma per presunta corruzione | fermato in flagranza dopo aver preso una mazzetta

Secondo la ricostruzione dei pm, il primario avrebbe sfruttando il proprio ruolo e la propria posizione nell'Unità operativa complessa del Sant'Eugenio, smistando i pazienti nelle cliniche di suo interesse anche impartendo disposizioni al proprio staff affinché i malati venissero indirizzati o comunque convinti ad effettuare la dialisi esclusivamente presso le cliniche nelle quali aveva diretti o indiretti interessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

