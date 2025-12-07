Primario arrestato a Roma per presunta corruzione | fermato in flagranza dopo aver preso una mazzetta

Ildifforme.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la ricostruzione dei pm, il primario avrebbe sfruttando il proprio ruolo e la propria posizione nell'Unità operativa complessa del Sant'Eugenio, smistando i pazienti nelle cliniche di suo interesse anche impartendo disposizioni al proprio staff affinché i malati venissero indirizzati o comunque convinti ad effettuare la dialisi esclusivamente presso le cliniche nelle quali aveva diretti o indiretti interessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

primario arrestato a roma per presunta corruzione fermato in flagranza dopo aver preso una mazzetta

© Ildifforme.it - Primario arrestato a Roma per presunta corruzione: fermato in flagranza dopo aver preso una mazzetta

Argomenti simili trattati di recente

Corruzione, arrestato l’ex primario del Policlinico di Messina

Messina, pretendeva mazzette da case farmaceutiche: arrestato ex primario Policlinico

Mazzette, appalti e sponsorizzazioni: arrestato a Messina l’ex primario di chirurgia plastica

primario arrestato roma presuntaPrimario del Sant’Eugenio arrestato a Roma mentre intasca tangente da 3mila euro in strada - Arrestato in flagranza il primario del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo ... Come scrive fanpage.it

primario arrestato roma presuntaRoma, arrestato primario dell’ospedale Sant'Eugenio: è accusato di corruzione - È stato arrestato a Roma Roberto Palumbo, primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, con l’accusa di corruzione. Scrive tg24.sky.it

primario arrestato roma presuntaArrestato primario del Sant’Eugenio di Roma: preso in flagranza mentre riceveva una mazzetta da 3 mila euro - L’episodio potrebbe far parte di un più ampio giro di tangenti legate alle dimissioni dei pazienti, che venivano poi indirizzati verso strutture sanitarie private ... dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Primario Arrestato Roma Presunta