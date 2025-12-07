Primarie Lion e Romano firmano l’uno per l’altro

Marco Lion e Dario Romano hanno firmato l’uno per l’altro, ‘Un segno chiaro di un confronto aperto e leale’. È questo quanto è accaduto ieri al Foro Annonario dove i due candidati a sindaco per il centro sinistra hanno raccolto le firme per i comitati nati a sostegno delle loro candidature alle prossime comunali previste per la primavera 2026. "Un gesto semplice, ma profondamente politico, nel senso più alto del termine, mettere al centro Senigallia, i cittadini e le cittadine e l’idea che il confronto non è uno scontro ma una ricchezza – spiegano – come Comitato Senigallia cambia, Cambia Senigallia, sosteniamo Marco Lion con convinzione e trasparenza, riconoscendo allo stesso tempo il valore di un clima di rispetto tra persone che hanno scelto di mettersi al servizio della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

