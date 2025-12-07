Prima vittoria casalinga al Carnera | l' Apu batte Napoli con un super Christon

Udinetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finalmente vittoria al PalaCarnera. La sospensione di Hickey poteva tagliare le gambe ai bianconeri, che invece hanno risposto battendo Napoli con una partita intensa dall’inizio alla fine. A brillare è soprattutto la stella di Semaj Christon, che doveva essere il compagno di Tony e si è invece. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Girona-Levante (sabato 20 settembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Prima vittoria per i catalani?

Fiorentina-Como, viola in cerca della prima vittoria. Probabili formazioni e tv

Real Sociedad-Maiorca (mercoledì 24 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima vittoria per i Txuri-urdin?

Palmese-Valmontone 3-1: ruggito Grimaldi, tris e prima vittoria casalinga - La permanenza di Antonio Rogazzo è durata appena una partita sulla panchina del club campano, prima che la società scegliesse di richiamare ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Vittoria Casalinga Carnera