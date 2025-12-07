Prima vittoria casalinga al Carnera | l' Apu batte Napoli con un super Christon

È finalmente vittoria al PalaCarnera. La sospensione di Hickey poteva tagliare le gambe ai bianconeri, che invece hanno risposto battendo Napoli con una partita intensa dall’inizio alla fine. A brillare è soprattutto la stella di Semaj Christon, che doveva essere il compagno di Tony e si è invece. 🔗 Leggi su Udinetoday.it