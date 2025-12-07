Prima della Scala vip e autorità per lo Šostakovi? più irriverente Assente Mattarella
Mahmood, Achille Lauro e Pierfrancesco Favino tra gli ospiti della serata più attesa dell'anno. Assente il presidente Mattarella. Sul palco del Piermarini debutta l'opera scandalo del compositore russo: violenza, erotismo e grottesca comicità per la dodicesima inaugurazione firmata Chailly. Il 7 dicembre Milano si ferma. Come ogni anno, la Prima della Scala raduna autorità, intellettuali e star dello spettacolo per la serata che il New York Times ha definito il luogo dove "l'opera è ancora il centro dell'universo". Quest'anno a riempire la platea del Piermarini ci saranno il rapper milanese Mahmood, il cantante Achille Lauro e l'attore Pierfrancesco Favino, insieme a un parterre di personalità della cultura e delle istituzioni che conferma il richiamo internazionale dell'evento.
