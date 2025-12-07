Prima della Scala Sala | Ottima scelta dell' opera messaggi di cui abbiamo bisogno

Queste le parole del sindaco in occasione della Prima che quest'anno mette in scena "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmítrij Šostakóvi? . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala, Sala: "Ottima scelta dell'opera, messaggi di cui abbiamo bisogno"

