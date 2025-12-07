Prima della Scala Sala criticato dal centro sociale | Araldo dai calzini arcobaleno

Proteste durante la Prima della Scala.  Nella piazza di Milano, nel giorno dell'inaugurazione della stagione lirica del Piermarini, ecco che spunta un palco allestito davanti a Palazzo Marino. Qui si vedono i cartonati di "ladyMacLoni" (così è stata ribattezzata la premier dal nome della protagonista dell'opera che andrà in scena) e dei ministri con in testa un elmetto con le bandiere italiana, israeliana e Usa.  Non mancano neppure le critiche al sindaco Beppe Sala. L'esponente del Pd viene ritratto con i calzini arcobaleno. "Il magnanimo progressista - tuona al megafono il centro sociale Cantiere -, l'araldo dai calzini arcobaleno, che ha trovato il coraggio di sussurrare 'Palestina libera', mentre questa città è gemellata con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

