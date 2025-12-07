Prima della Scala pagelle look | Pierfrancesco Favino e Ferzetti in Armani 9,5 Mahmood borchiato 8 Enzo Miccio in bianco 7,5
La Prima della Scala del 7 dicembre 2025, con quest'anno in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij?ostakóvi?, come da tradizione trasforma il. 🔗 Leggi su Leggo.it
Prima della Scala, l'applauso a Liliana Segre poi l'Inno di Mameli. Al via la stagione lirica con la Lady Macbeth di Chailly, c'è il ministro Giuli. Fontana: 'Governo assente? Ce ne faremo una ragione'. Incasso record da 2,6 milioni di euro
Al via la Prima della Scala nel giorno di Sant'Ambrogio: l'applauso alla senatrice a vita Liliana Segre prima dell'Inno di Mameli
Prima della Scala, pagelle look: Pierfrancesco Favino e Ferzetti in Armani (9,5), Mahmood borchiato (8), Enzo Miccio in bianco (7,5) - La Prima della Scala del 7 dicembre 2025, con quest'anno in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvic, come da tradizione trasforma il Foyer ... Riporta leggo.it
