Prima della Scala oltre 11 minuti di applausi per Lady Macbeth Fontana | Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione – Il video

La Prima di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovi?, che questa sera ha inaugurato la stagione lirica della Scala, è stata accolta da oltre undici minuti di applausi. Ovazioni anche per il maestro Riccardo Chailly, al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, e il regista Vasily Barkhatov. Lo spettacolo ha avuto l’incasso più alto mai registrato: 2 milioni 700 mila euro circa, ben più dei due milioni 580 mila euro della Forza del Destino dello scorso anno. Alla Prima non erano presenti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio la Russa. 🔗 Leggi su Open.online