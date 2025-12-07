Prima della Scala oltre 11 minuti di applausi per Lady Macbeth Fontana | Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione – Il video

Open.online | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prima di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovi?, che questa sera ha inaugurato la stagione lirica della Scala, è stata accolta da oltre undici minuti di applausi. Ovazioni anche per il maestro Riccardo Chailly, al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, e il regista Vasily Barkhatov. Lo spettacolo ha avuto l’incasso più alto mai registrato: 2 milioni 700 mila euro circa, ben più dei due milioni 580 mila euro della Forza del Destino dello scorso anno. Alla Prima non erano presenti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio la Russa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

prima scala oltre 11La Prima della Scala è un successo: oltre 11 minuti di applausi per Lady Macbeth - Dopo i 12 minuti della "Forza del destino" (2024), i 13 di "Don Carlo" (2023) e quelli analoghi di "Boris Godunov" (2022), la serata si aggiunge al mosaico delle Prime più applaudite con convinzione ... Secondo tg.la7.it

prima scala oltre 11Trionfo per la Prima della Scala con 11 minuti d’applausi - Successo per la prima di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” che ha inaugurato la stagione lirica della Scala. Lo riporta corrieredellacalabria.it

prima scala oltre 11Alla Scala oltre 11 minuti di applausi per Lady Macbeth - E' stata salutata da oltre undici minuti di applausi la prima di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' che questa sera ha inaugurato la stagione lirica della Scala. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Oltre 11