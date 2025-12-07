Prima della Scala l' arrivo di Mahmood | È la mia prima volta sono felice

“Sono felice, non vedo l’ora, è la mia prima volta, speriamo di essere proprio ispirati”. Lo ha detto Mahmood entrando alla Scala per la prima dell’opera ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, di Sostakovic. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prima della Scala, l'arrivo di Mahmood: "È la mia prima volta, sono felice"

