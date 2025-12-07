Prima della Scala l' arrivo di Barbara Berlusconi membro del cda del teatro
"È una serata importantissima con cui si esporta la cultura italiana da Milano nel mondo", ha commentato Berlusconi ai cronisti nel foyer. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Grande attesa a #Milano per la #prima alla #Scala della stagione lirica. In scena Lady Macbeth di Šostakóvic. In sala anche la senatrice Segre e volti noti, da Favino a Mahmood ad Achille Lauro. L'evento trasmesso in diretta tv da Rai1 e da Radio3 dalle 17.4 Vai su X
Oggi ci sarà la Prima della Scala 2025, con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" alle ore 18:00. Venite con me nel tempio della lirica Today will be the 2025 La Scala Premiere, with "A Lady Macbeth of the Mtsensk District" at 6:00 PM. Come wi - facebook.com Vai su Facebook
Prima della Scala 2025, in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali. La diretta - Nel giorno di Sant’Ambrogio lo spettacolo che inaugura la stagione 2025/2026: un’opera russa di Dmítrij Šostakóvic con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov ... Scrive msn.com
Prima della Scala diventa un film, debutto a Festa di Roma +Rpt+ - L'inaugurazione della stagione lirica della Scala il 7 dicembre è molto più della Prima di uno spettacolo, è insieme un evento culturale, sociologico, spesso politico ma anche il risultato del lavoro ... Riporta ansa.it
Ortombina, 'alla Prima della Scala dovrebbe esserci Mattarella' - Alla Prima della Scala di Milano del 7 dicembre dovrebbe esserci anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Speriamo di sì. Riporta ansa.it