Prima della Scala l' arrivo di Achille Lauro | Coraggioso mettere in scena quest' opera tematica attualissima

“Non è la prima volta per me alla prima della Scala, devo dire che sono contento di vedere uno spettacolo di questa portata, così importante e anche così attuale”. Lo ha detto Achille Lauro arrivando alla Scala per la prima, ‘ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ‘, di Sostakovic. “Ieri tedoforo, oggi alla Scala”, gli fanno notare i cronisti. “Sì, è un bellissimo momento”, ammette l’artista, che poi torna sull’opera in scena oggi: “Sono un musicista, mi piace ascoltare e studiare, credo che quest’opera sia importante perché tratta tematiche attualissime e secondo me è anche un atto coraggioso portarla qui oggi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prima della Scala, l'arrivo di Achille Lauro: "Coraggioso mettere in scena quest'opera, tematica attualissima"

Leggi anche questi approfondimenti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

Prima della Scala a Milano, il presidio dei lavoratori dello spettacolo Vai su X

In Piazza della Scala a Milano il presidio e la manifestazione organizzati da centri sociali, sindacati di base e movimenti pro-Palestina contro la Prima della Scala - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala, l'arrivo di Achille Lauro: "Coraggioso mettere in scena quest'opera, tematica attualissima" - (LaPresse) "Non è la prima volta per me alla prima della Scala, devo dire che sono contento di vedere uno spettacolo di questa portata, così importante e anche ... Come scrive ilmattino.it

Achille Lauro alla Prima della Scala: “Lady Macbeth è un’opera attuale e coraggiosa” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Achille Lauro alla Prima della Scala: “Lady Macbeth è un’opera attuale e coraggiosa” ... Riporta tg24.sky.it

Da Favino a Achille Lauro, parata di vip alla Prima della Scala - Con lui, tanti i vip arrivati per assistere all'evento che apre stagione, con Riccardo Chailly sul ... Da msn.com