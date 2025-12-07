Prima della Scala il governatore Fontana | Governo assente? Ce ne faremo una ragione
(Adnkronos) – "Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull'assenza di personalità del governo alla Prima ad eccezione del ministro Giuli. "Noi ci siamo, non mi sembra", la risposta del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi sulla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
