Prima della Scala il governatore Fontana | Governo assente? Ce ne faremo una ragione

Webmagazine24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull'assenza di personalità del governo alla Prima ad eccezione del ministro Giuli. "Noi ci siamo, non mi sembra", la risposta del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi sulla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

prima scala governatore fontanaPrima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente? Ce ne faremo una ragione” - Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'entrata della Scala rispondendo a una domanda dei cronisti sull'assenza ... Segnala cn24tv.it

prima scala governatore fontanaAlla Prima della Scala «Lady Macbeth», assenti Mattarella e Meloni. Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione». In sala gli ospiti, fuori le proteste – Il video - S’inaugura stasera a Milano, come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, la stagione lirica del Teatro alla Scala. Si legge su open.online

prima scala governatore fontanaPrima della Scala, dei big del Governo c'è solo Giuli. Fontana: "Viviamo bene anche da soli..." - La Prima della Scala di Milano si apre alle 18 in punto con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovic, affidata alla direzione di Riccardo Chailly per la sua dodicesima inaugura ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Governatore Fontana