Prima della Scala flash mob pro Palestina con suoni bombe e spari

I suoni di bombardamenti e mitragliatrici introducono la "prima popolare" in Piazza della Scala. Attivisti pro Palestina hanno montato il palco del "Teatro delle complicità" con Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

News recenti che potrebbero piacerti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

Grande attesa a #Milano per la #prima alla #Scala della stagione lirica. In scena Lady Macbeth di Šostakóvic. In sala anche la senatrice Segre e volti noti, da Favino a Mahmood ad Achille Lauro. L'evento trasmesso in diretta tv da Rai1 e da Radio3 dalle 17.4 Vai su X

Oggi ci sarà la Prima della Scala 2025, con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" alle ore 18:00. Venite con me nel tempio della lirica Today will be the 2025 La Scala Premiere, with "A Lady Macbeth of the Mtsensk District" at 6:00 PM. Come wi - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano - Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla ... Lo riporta tg24.sky.it

Proteste e flash mob per la Prima alla Scala di Milano: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Come scrive video.corriere.it

Prima della Scala, flash mob pro Palestina con suoni bombe e spari - I suoni di bombardamenti e mitragliatrici introducono la "prima popolare" in Piazza della Scala. ilgiorno.it scrive