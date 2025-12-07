Prima della Scala flash mob pro Palestina con suoni bombe e spari

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I suoni di bombardamenti e mitragliatrici introducono la "prima popolare" in Piazza della Scala. Attivisti pro Palestina hanno montato il palco del "Teatro delle complicità" con Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

prima scala flash mobUcraina, flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano - Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla ... Lo riporta tg24.sky.it

prima scala flash mobProteste e flash mob per la Prima alla Scala di Milano: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Come scrive video.corriere.it

Prima della Scala, flash mob pro Palestina con suoni bombe e spari - I suoni di bombardamenti e mitragliatrici introducono la "prima popolare" in Piazza della Scala. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Flash Mob