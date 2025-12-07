Prima della Scala Enzo Miccio fuori dal teatro con alcune spettatrici

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti vip della Prima della Scala c'era anche Enzo Miccio, wedding planner e conduttore televisivo. Nel video si vede che scambia due chiacchiere con alcune spettatrici (video Davide Arcuri). . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

prima della scala enzo miccio fuori dal teatro con alcune spettatrici

© Ilgiorno.it - Prima della Scala, Enzo Miccio fuori dal teatro con alcune spettatrici

