Prima della Scala dieci minuti di applausi per l' opera di Sostakovic
Successo per l’opera che ha aperto la stagione della Scala, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, di Dimitri Sostakovic. Al termine della rappresentazione dieci minuti di applausi per gli artisti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
