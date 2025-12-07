Prima della Scala centri sociali e pro-Pal | il teatrino del sottoScala

Non c’è Prima della Scala s enza la sua bella protesta di piazza. Del resto se non puoi essere in platea, nel tempio della cultura, l’unico modo per testimoniare la propria esistenza in vita è quello di mandare in scena una bella sceneggiata davanti al Pier marini. Come ai bei tempi, in particolare negli anni Settanta, quando quelli di sinistra lanciavano le uova contro le signore impellicciate, identificandole con la destra. Solo che allora c’era una grammatica della politica dietro a quei gesti, mentre nei presidi organizzati per oggi, fra centri sociali, pro-Pal e sindacati di base, c’è solo l’innesco della violenza, dell’uso mistificatorio della parola pace, usata come una clava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

