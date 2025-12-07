PRIMA DELLA SCALA | CARLUCCI-VESPA RACCONTANO LADY MACBETH IN MONDOVISIONE

Un’opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale. “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvi? è la Prima della Scala 2025, domenica 7 dicembre a partire dalle 17.45 in diretta su Rai1. UN EVENTO CON NUMERI DA CAPOGIRO Come sempre grande cura è dedicata alle riprese dello spettacolo, con l’impiego di dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, per un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PRIMA DELLA SCALA: CARLUCCI-VESPA RACCONTANO LADY MACBETH IN MONDOVISIONE

