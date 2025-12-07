Prima della Scala Barbara Berlusconi | Occasione per portare cultura italiana e Milano nel mondo
“La Prima nel Cda della Scala è una bella emozione, c’è tanto impegno da parte mia, tanto lavoro ma soprattutto è un’occasione importantissima perché porta la cultura italiana e Milano nel mondo. Mio padre amava l’opera, ho avuto il pacere di accompagnarlo parecchi anni fa a una Prima ”. Così Barbara Berlusconi a margine della prima del Teatro alla Scala dove ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi? inaugura la stagione d’opera 202526. Sul fatto che alla Prima non siano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Berlusconi ha detto: “ Credo sia una serata importante per la cultura e anche molto bella per le persone che sono venute ad ammirare questa opera ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
