Prima della Scala Barbara Berlusconi | Cultura russa antica e straordinaria
“La cultura russa è una cultura straordinaria, una cultura antica, quindi credo che sia importante presentare opere che sono state composte da compositori di tutto il mondo e La Scala questa l’ha sempre fatto e continuerà a farlo”. Così Barbara Berlusconi a margine della Prima del Teatro alla Scala. “Credo che questa sia un’opera estremamente interessante, ho apprezzato tantissimo il coraggio della Scala di voler presentare un’opera per far pensare le persone. La protagonista è straordinaria, è vittima e carnefice, infatti è un’opera che vuole far riflettere su tanti temi, sul tema della libertà, della dignità, sicuramente del rispetto della donna e quindi apprezzo moltissimo che sia stata scelta e so che è piaciuta anche molto alla presentazione della prima per i giovani e questo mi ha fatto molto piacere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
