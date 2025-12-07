Prima della Scala ballerini a rischio infortunio | +22,5% di incidenti negli ultimi 4 anni I consigli del traumatologo che cura le stelle della danza

La vigilia della Prima della Scala arriva con un dato che fa discutere: gli infortuni legati alla danza sono aumentati del 22,5% negli ultimi quattro anni. Il botta e risposta tra chi invita a non allarmarsi e chi chiede più prevenzione si è riacceso alla luce della ricerca pubblicata dalla National Athletic Trainers’ Association, proprio mentre a Milano i ballerini si preparano all’appuntamento più atteso dell’anno. Il traumatologo Riccardo Accetta, che ha seguito molte delle stelle del teatro milanese, invita alla prudenza: “ I ballerini sono tra i più sottoposti a stress muscolar i”, spiega, indicando stretching, rafforzamento muscolare mirato e laserterapia tra gli strumenti più efficaci per ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala, ballerini a rischio infortunio: “+22,5% di incidenti negli ultimi 4 anni”. I consigli del traumatologo che cura le stelle della danza

Altre letture consigliate

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic. La serata, sold out, ha incassato cifre da record - facebook.com Vai su Facebook

Prima della #Scala 2025 a #Milano, cosa sapere e dove vederla in tv Vai su X

Prima della Scala, ballerini a rischio infortunio: “+22,5% di incidenti negli ultimi 4 anni”. I consigli del traumatologo che cura le stelle della danza - Il traumatologo Riccardo Accetta spiega come prevenire gli infortuni che affliggono le stelle della danza scaligera ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Virna Toppi, prima ballerina alla Scala: «Per star bene bisogna ascoltare il proprio corpo» - L'étoile sarà la protagonista di un talk nell'ambito di OnDance, l'evento dedicato alla danza ideato da Roberto Bolle a Milano dal 3 al 7 settembre. Lo riporta iodonna.it

Aquardens, la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni è la nuova testimonial: «Danza e acqua condividono il senso del mio lavoro» - Nicoletta Manni, prima ballerina ed étoile del Teatro alla Scala di Milano, è la nuova testimonial di Aquardens per il 2025 e il 2026. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it