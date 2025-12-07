Prima della Scala applausi per ' Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmítrij Šostakóvi?

Dopo tre ore e 40 minuti è terminata l'opera russa che ha aperto alla Scala la stagione lirica 202526. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti simili trattati di recente

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

Prima della Scala, l'applauso a Liliana Segre poi l'Inno di Mameli. Al via la stagione lirica con Lady Macbeth di Chailly, c'è il ministro Giuli. Fontana: 'Governo assente? Ce ne faremo una ragione' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/12/07/prima- - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala di #Milano, i vip presenti. FOTO Vai su X

Scala, la sera della Prima: proteste di lavoratori spettacolo e pro-Pal, applausi per Liliana Segre - Tutto pronto a Milano per la tradizionale Prima della Scala, tra le proteste all'esterno del teatro e l'eleganza e la parata di vip all'interno. Scrive msn.com

Prima della Scala, diretta: applausi per Segre, Inno di Mameli poi Lady Macbeth. E l'alert avverte spettatori - È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest'anno apre la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel ... Segnala ilgazzettino.it

Prima della Scala, diretta: applausi per Segre, in scena Lady Macbeth di Šostakovic. E l'alert avverte spettatori - È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest'anno apre la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel distrett ... Scrive ilmattino.it