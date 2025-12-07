Prima della Scala | applausi e incasso record per Lady Macbeth ovazione per Segre

La Milano che conta c'era tutta, non si può dire altrettanto di Roma. Le assenze del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni non sono passate inosservate in occasione della Prima della Scala, quest'anno l'opera russa 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmitrij Šostakovic, ultima direzione del maestro Riccardo Chailly per la regia del giovane russo Vasily Barkhatov. Al termine oltre dieci minuti di applausi convinti, in particolare per l'interpretazione straordinaria della cantante americana di origini polacche Sara Jakubiak interprete della protagonista Katerina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prima della Scala: applausi e incasso record per Lady Macbeth, ovazione per Segre

