Prima della Scala a Milano flash mob e presidio di protesta

Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA ). Presente anche un presidio della Cgil in piazza, invitando "tutto il mondo della cultura e dello spettacolo" contro il nuovo codice dello spettacolo, le ingerenze della politica nelle scelte artistiche, l'inadeguato finanziamento pubblico. E sarebbe attesa anche una protesta in sostegno di Gaza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Prima della Scala a Milano, flash mob e presidio di protesta

