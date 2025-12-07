prima della scala a milano flash mob e presidi di protesta

Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA ). Presente anche un presidio della Cgil in piazza, invitando "tutto il mondo della cultura e dello spettacolo" contro il nuovo codice dello spettacolo, le ingerenze della politica nelle scelte artistiche, l'inadeguato finanziamento pubblico. Ed è presente anche il presidio ”La prima popolare", organizzato da centri sociali, sindacati di base e movimenti a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

