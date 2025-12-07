Prima della Scala a Milano flash mob e presidi di protesta

Tg24.sky.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA ). Presente anche un presidio della Cgil in piazza,  invitando "tutto il mondo della cultura e dello spettacolo" contro il nuovo codice dello spettacolo, le ingerenze della politica nelle scelte artistiche, l'inadeguato finanziamento pubblico. Ed è presente anche il presidio ”La prima popolare", organizzato da centri sociali, sindacati di base e movimenti a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

prima della scala a milano flash mob e presidi di protesta

© Tg24.sky.it - Prima della Scala a Milano, flash mob e presidi di protesta

Argomenti simili trattati di recente

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

prima scala milano flashUcraina, flash mob di +Europa alla prima del Teatro alla Scala a Milano - Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla ... Riporta tg24.sky.it

prima scala milano flashPrima alla Scala di Milano, proteste e flash mob: diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Da video.corriere.it

Prima della Scala 2025, Lady Macbeth di Šostakovic inaugura la stagione: cast, curiosità, Prima Diffusa e glamour - Il 7 dicembre si inaugura la stagione con un’opera di Šostakovic censurata dal regime sovietico. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Milano Flash