Prima della Scala 2025 | tutto su Lady Macbeth di Šostakóvi? e dove seguirla

Il 7 dicembre 2025, giorno di Sant'Ambrogio e tradizionale data dell'inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala, la platea internazionale si estende da Milano all'Europa fino al Giappone per assistere a uno degli eventi culturali più attesi dell'anno. La programmazione 20252026 si apre alle 18 con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakóvi?, capolavoro del Novecento che porta con sé una lunga storia di censura per la dura critica sociale e l'esplicita sessualità che mette in scena. La direzione musicale è affidata a Riccardo Chailly, alla sua dodicesima serata inaugurale sul podio del Piermarini, mentre la regia è curata da Vasily Barkhatov.

