Prima della Scala 2025 streaming e diretta tv | dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

. Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 17,45 su Rai 1 va in onda “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvi?, un’opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale che inaugura la stagione del Teatro alla Scala. Dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Prima alla Scala 2025) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. L’evento, come detto, andrà in onda oggi, domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 17,45 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Prima della Scala 2025 streaming e diretta tv: dove vedere Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Approfondisci con queste news

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

Prima della Scala: a che ora, dove vederla e la storia di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” Vai su X

Tg2. . Tutto pronto a #Milano per la prima alla #Scala. Incassi record per la #LadyMcbethdeldistrettodiMcensk di #Shostakovic. Sul palco reale il ministro #Giuli e la senatrice a vita #LilianaSegre. #Tg2Rai ore 13,00 #7dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala 2025 in diretta TV: dove vederla e a che ora inizia - La stagione del Teatro alla Scala a Milano sarà inaugurata con il melodramma Una lady Macbeth del distretto ... Segnala fanpage.it

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Da tg24.sky.it

Prima Scala 2025 in diretta mondovisione: la Rai porta in 4K “Lady Macbeth” nelle case di tutti - L’inaugurazione della stagione con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk&... Secondo digital-news.it