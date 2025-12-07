Prima della Scala 2025 le proteste | gli orchestrali suonano al presidio insieme a sindacati pro Pal e centri sociali
Milano, 7 dicembre 2025 – Come è una tradizione la Prima della Scala, lo sono anche le proteste che animano la piazza qualche ora prima dell’inizio dell’opera. Quest’anno i manifestanti sono stati radunati nel lato della piazza su cui affaccia Palazzo Marino. La Slc Cgil. Presidio ''La prima popolare", organizzato da centri sociali, sindacati di base e movimenti pro-Palestina in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica della Scala in piazza della Scala a Milano, 7 dicembre 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Partenza alle 14 con il presidioconferenza stampa organizzato dalla Slc Cgil di Milano "fortemente preoccupata per la situazione generale in cui versa il settore dello spettacolo e della cultura nel suo insieme e per le risposte inadeguate per farvi fronte da parte del Ministero preposto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale
Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”
Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni
Prima della Scala: a che ora, dove vederla e la storia di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” Vai su X
Tg2. . Tutto pronto a #Milano per la prima alla #Scala. Incassi record per la #LadyMcbethdeldistrettodiMcensk di #Shostakovic. Sul palco reale il ministro #Giuli e la senatrice a vita #LilianaSegre. #Tg2Rai ore 13,00 #7dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Prima della Scala 2025, le proteste: gli orchestrali suonano al presidio insieme a sindacati, pro Pal e centri sociali - Milano, 7 dicembre 2025 – Come è una tradizione <a href="https://www. Secondo ilgiorno.it
Prima della Scala 2025, in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali. La diretta - Nel giorno di Sant’Ambrogio lo spettacolo che inaugura la stagione 2025/2026: un’opera russa di Dmítrij Šostakóvic con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov ... Secondo msn.com
Fuori dalla Scala la protesta di pro Pal e sindacati - Presidi di protesta per chiedere finanziamenti per il mondo della cultura. Lo riporta rainews.it