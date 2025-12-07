Milano, 7 dicembre 2025 – Come è una tradizione la Prima della Scala, lo sono anche le proteste che animano la piazza qualche ora prima dell’inizio dell’opera. Quest’anno i manifestanti sono stati radunati nel lato della piazza su cui affaccia Palazzo Marino. La Slc Cgil. Presidio ''La prima popolare", organizzato da centri sociali, sindacati di base e movimenti pro-Palestina in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica della Scala in piazza della Scala a Milano, 7 dicembre 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Partenza alle 14 con il presidioconferenza stampa organizzato dalla Slc Cgil di Milano "fortemente preoccupata per la situazione generale in cui versa il settore dello spettacolo e della cultura nel suo insieme e per le risposte inadeguate per farvi fronte da parte del Ministero preposto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima della Scala 2025, le proteste: gli orchestrali suonano al presidio insieme a sindacati, pro Pal e centri sociali