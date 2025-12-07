Prima della Scala 2025 | La storia di Lady Macbeth | la censura di Stalin lo stile sfacciato di Shostakovich quella strana definizione di pornofonia

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitri Šostakovi?, data a Leningrado e Mosca nel 1934 è composta di quattro atti densi e intensi, in nove quadri, con cinque smaglianti entr’actes sinfonici. Il musicista ci lavorò un paio d’anni: nel suo intendimento avrebbe dovuto inaugurare una trilogia di opere incentrate su figure femminili russe memorabili. Ne stese il libretto assieme ad Aleksandr Prejs: con lui aveva scritto Il naso, la meravigliosa opera satirica tratta da Gogol’ (Leningrado 1930). Ma che rapporto ha Lady Macbeth con la novella di Leskov? I due scapestrati giovanotti – non avevano cinquant’anni in due – seguirono la linea narrativa del racconto, ma gli diedero un accento drammaturgico assai diverso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

prima della scala 2025 la storia di lady macbeth la censura di stalin lo stile sfacciato di shostakovich quella strana definizione di pornofonia

© Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala 2025 | La storia di Lady Macbeth: la censura di Stalin, lo stile “sfacciato” di Shostakovich, quella strana definizione di “pornofonia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prima scala 2025 storiaPrima della Scala 2025: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, storia e trama dell'opera, foto delle prove e dove vederla - Domenica 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio 2025, come da tradizione inaugura la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Segnala mentelocale.it

prima scala 2025 storiaPrima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Segnala tg24.sky.it

prima scala 2025 storiaPrima della Scala 2025 in tv: dove vedere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Scrive iodonna.it

prima scala 2025 storiaUna Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov: la trama dell’opera alla Prima della Scala 2025 - Oggi, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà la Prima della Scala di Milano 2025/2026, con la rappresentazione dell'opera Una Lady Macbeth del distretto di ... Come scrive fanpage.it

prima scala 2025 storiaPrima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno - La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostak ... Come scrive vanityfair.it

prima scala 2025 storiaPrima della Scala, le sfide di Lady Macbeth: storia tra sesso e violenza nell’Urss Anni 50 - Il 7 dicembre il debutto, già incassi record dell’opera russa Pochi politici, atteso Giuli. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala 2025 Storia