Prima della Scala 2025 la diretta di Lady Macbeth | trama e dove vederla in tv

Oggi 7 dicembre, in concomitanza con le celebrazioni per il patrono Sant'Ambrogio, mentre molti abitanti di Milano saranno alle prese con gli addobbi natalizi, avrà luogo la Prima della Scala di Milano. Ad andare in scena sarà lo spettacolo Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. Il compositore e pianista sovietico verrà dunque celebrato in uno dei più importanti teatri dell'opera al mondo in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta appunto nel 1975. La regia della Prima della Scala di Una Lady Macbeth è affidata a Vasily Barkhatov, che debutta come registra, mentre l'Orchestra e il Coro saranno diretti da Riccardo Chailly. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
