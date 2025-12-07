Prima della Scala 2025 in diretta TV | dove vederla e a che ora inizia

Domenica 7 dicembre la Prima della Scala 2025. La stagione del Teatro alla Scala a Milano sarà inaugurata con il melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Andrà in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. In collegamento, Giorgia Cardinaletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic. La serata, sold out, ha incassato cifre da record - facebook.com Vai su Facebook

Prima della #Scala 2025 a #Milano, cosa sapere e dove vederla in tv Vai su X

Prima della Scala 2025 in diretta TV: dove vederla e a che ora inizia - La stagione del Teatro alla Scala a Milano sarà inaugurata con il melodramma Una lady Macbeth del distretto ... Segnala fanpage.it

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Da tg24.sky.it

Prima della Scala 2025 in tv: dove vedere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Lo riporta iodonna.it