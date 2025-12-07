Prima della Scala 2025 in diretta su Rai 1

Come ogni 7 dicembre, è tempo di Prima della Scala. In diretta su Rai 1 va in scena un’opera dirompente e sensuale, censurata per la sua audacia e celebrata per la sua altissima qualità musicale. È “ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ” di Dmítrij Šostakóvi? ad inaugurare la stagione del Teatro alla Scala. Come sempre, grande cura è dedicata alle riprese dello spettacolo, con l’impiego di dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti, per un gruppo di lavoro di 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Prima della Scala 2025 in diretta su Rai 1

