Prima della Scala 2025 | i look degli ospiti
Mentre sul palco va in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera in quattro atti di Dmitrij Šostakovi?, tra i palchetti e nel foyer del Teatro alla Scala gli ospiti non mancano di sfoggiare tutto il proprio stile, o quasi. Ecco tutti i look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
