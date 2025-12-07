Prima che le note dell' Inno di Mameli risuonassero nel teatro milanese

Iodonna.it | 7 dic 2025

È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest’anno apre la stagione lirica con Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk  diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Il maestro, applaudito al suo ingresso, ha diretto l’Inno di Mameli con tutto il pubblico che si è alzato in piedi e ha anche timidamente cantato. Prima della Scala 2025, tutti i look. guarda le foto Leggi anche › La soprano Sara Jakubiak, la protagonista della Prima alla Scala: «Sarò una tigre liberata dalla gabbia» › Liliana Segre, 95 anni e una storia che continua a insegnare Nel palco centrale alla destra di Segre siede il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e alla sua sinistra il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Iodonna.it

