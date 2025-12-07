Prima alla Scala | via con l' Inno poi l' opera di Šostakovi? Applausi a Segre Fontana | Poche istituzioni? Bene anche da soli

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Scala la protesta degli artisti del Teatro, dei pro Pal e dei sindacati. Avviso agli spettatori per la presenza di scene violente. Per l'evento incassati 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

prima alla scala via con l inno poi l opera di 352ostakovi applausi a segre fontana poche istituzioni bene anche da soli

© Xml2.corriere.it - Prima alla Scala: via con l'Inno, poi l'opera di Šostakovi?. Applausi a Segre. Fontana:«Poche istituzioni? Bene anche da soli»

Approfondisci con queste news

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

prima scala via innoPrima della Scala: ospiti in tono minore per una serata che tutti preannunciano grandiosa - Prima al via come di consueto con l’Inno d’Italia al Teatro della Scala con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovic, per ... ilsole24ore.com scrive

prima scala via innoPrima della Scala, diretta: applausi per Segre, Inno di Mameli poi Lady Macbeth. E l'alert avverte spettatori - È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest'anno apre la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel ... Come scrive ilgazzettino.it

prima scala via innoScala: via alla Prima più attesa dell’anno con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" - Teatro della Scala, alle 18 in punto si avvia la Prima più attesa dell'anno, con Riccardo Chailly sul podio per la dodicesima inaugurazione di stagione e la regia di Vasily Barkhatov. Secondo lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Via Inno