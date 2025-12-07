Prima alla Scala | via con l' Inno poi l' opera di Šostakovi? Applausi a Segre Fontana | Poche istituzioni? Bene anche da soli
In piazza Scala la protesta degli artisti del Teatro, dei pro Pal e dei sindacati. Avviso agli spettatori per la presenza di scene violente. Per l'evento incassati 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
