Prima alla Scala | stasera lady Macbeth con incasso record Liliana Segre al posto di Mattarella L’elenco dei vip

MILANO – Ha avuto l'incasso più alto mai registrato da una Prima del 7 dicembre, la lady Macbeth del distretto di Mcesk di Shostakovic che stasera inaugura la stagione lirica della Scala di Milano: 2 milioni 800mila euro, ben più dei due milioni 580mila euro della Forza del Destino dello scorso anno.

