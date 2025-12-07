Prima alla Scala stasera debutta ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’
Stasera alle 18 ci sarà la Prima alla Scala dove debutta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov. Rai 1 trasmetterà l'opera che durerà circa tre ore e mezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic. La serata, sold out, ha incassato cifre da record - facebook.com Vai su Facebook
Prima della #Scala 2025 a #Milano, cosa sapere e dove vederla in tv Vai su X
Prima della Scala 2025 in tv: dove vedere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Scrive iodonna.it
Stasera la Prima della Scala, Lady Macbeth è già da record. Liliana Segre nel palco reale - Prima ancora di andare in scena, segna già un record Una lady Macbeth del distretto di Mcesk di Shostakovic che oggi inaugura la stagione lirica della Scala di Milano. Da msn.com
Prima alla Scala 2025, la guida: orari, direttore, cast, trama e curiosità sull’opera «Lady Macbeth» di Sostakovic - Classe 1983, moscovita, voce emergente del panorama registico internazionale, Vasily Barkatov debutta alla Scala firmando una messinscena che, seppure ambientata negli anni Cinquanta, è molto rispetto ... Segnala corriere.it
Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV - Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide ... Scrive msn.com
Scala, una Prima senza precedenti. Šostakovic alla prova dell’apertura e il record d’incassi da 2,8 milioni - Una Lady Macbeth del distretto di Mcesnk aprirà la stagione con Chailly (l’ultima da direttore musicale). Lo riporta msn.com
Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Segnala corriere.it