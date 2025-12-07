Prima alla Scala stasera debutta ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’

Ildifforme.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 18 ci sarà la Prima alla Scala dove debutta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov. Rai 1 trasmetterà l'opera che durerà circa tre ore e mezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

prima alla scala stasera debutta 8216una lady macbeth del distretto di mcensk8217

© Ildifforme.it - Prima alla Scala, stasera debutta ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’

Altri contenuti sullo stesso argomento

prima scala stasera debuttaPrima della Scala 2025 in tv: dove vedere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Scrive iodonna.it

prima scala stasera debuttaStasera la Prima della Scala, Lady Macbeth è già da record. Liliana Segre nel palco reale - Prima ancora di andare in scena, segna già un record Una lady Macbeth del distretto di Mcesk di Shostakovic che oggi inaugura la stagione lirica della Scala di Milano. Da msn.com

Prima alla Scala 2025, la guida: orari, direttore, cast, trama e curiosità sull’opera «Lady Macbeth» di Sostakovic - Classe 1983, moscovita, voce emergente del panorama registico internazionale, Vasily Barkatov debutta alla Scala firmando una messinscena che, seppure ambientata negli anni Cinquanta, è molto rispetto ... Segnala corriere.it

prima scala stasera debuttaPrima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV - Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide ... Scrive msn.com

prima scala stasera debuttaScala, una Prima senza precedenti. Šostakovic alla prova dell’apertura e il record d’incassi da 2,8 milioni - Una Lady Macbeth del distretto di Mcesnk aprirà la stagione con Chailly (l’ultima da direttore musicale). Lo riporta msn.com

prima scala stasera debuttaPrima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Stasera Debutta