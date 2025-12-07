Prima alla Scala il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal sindacati e centri sociali

Webmagazine24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sarà un Sant'Ambrogio senza corteo, ma non senza proteste, quello che Milano festeggia oggi, domenica 7 dicembre. Diverse le manifestazioni – a partire dal presidio organizzato della Slc Cgil contro la bozza del nuovo codice dello spettacolo fino alla 'Prima popolare' del centro sociale Cantiere – annunciate fin dal primo pomeriggio in piazza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prima scala 7 dicembrePrima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Come scrive tg24.sky.it

prima scala 7 dicembrePrima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV - Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide ... Lo riporta msn.com

prima scala 7 dicembrePrima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno - La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostak ... Come scrive vanityfair.it

prima scala 7 dicembrePrima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali - Sarà un Sant'Ambrogio senza corteo, ma non senza proteste, quello che Milano festeggia oggi, domenica 7 dicembre. Scrive cn24tv.it

prima scala 7 dicembrePrima alla Scala 2025, gli ospiti attesi: da Mahmood e Lauro a Favino. Assente Mattarella. Dove seguire la diretta - La Prima del Teatro alla Scala che, come consuetudine cade il giorno del patrono della ... Si legge su msn.com

prima scala 7 dicembrePrima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala 7 Dicembre