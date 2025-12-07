Prima alla Scala il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal sindacati e centri sociali

(Adnkronos) – Sarà un Sant'Ambrogio senza corteo, ma non senza proteste, quello che Milano festeggia oggi, domenica 7 dicembre. Diverse le manifestazioni – a partire dal presidio organizzato della Slc Cgil contro la bozza del nuovo codice dello spettacolo fino alla 'Prima popolare' del centro sociale Cantiere – annunciate fin dal primo pomeriggio in piazza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In attesa della prima al Teatro alla Scala di Milano, che inaugurerà la stagione lirica con Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic, Suona l’Una dedica una puntata speciale ai giovani protagonisti del dietro le quinte, con Mattia Germinaro, Lar - facebook.com Vai su Facebook

I look degli anni scorsi per la prima della scala Vai su X

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Come scrive tg24.sky.it

Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV - Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide ... Lo riporta msn.com

Prima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno - La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostak ... Come scrive vanityfair.it

Prima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali - Sarà un Sant'Ambrogio senza corteo, ma non senza proteste, quello che Milano festeggia oggi, domenica 7 dicembre. Scrive cn24tv.it

Prima alla Scala 2025, gli ospiti attesi: da Mahmood e Lauro a Favino. Assente Mattarella. Dove seguire la diretta - La Prima del Teatro alla Scala che, come consuetudine cade il giorno del patrono della ... Si legge su msn.com

Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Come scrive corriere.it