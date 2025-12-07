Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas allingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 07 Dicembre 2025, è pari a circa 0,276 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 29,18 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver oscillato tra i 33 e i 34 euroMWh (circa 0,308-0,318 euroSmc) nella seconda metà di novembre, il valore si è progressivamente ridotto fino agli attuali livelli inferiori a 30 euroMWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

