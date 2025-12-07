prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente è fondamentale per capire quanto si spenderà realmente e come si può risparmiare. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al mercato di riferimento. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

