Presto la fase 2 della pace ma nessuno Stato di Palestina Netanyahu vuole la sconfitta totale di Hamas | Come la Germania dopo il nazismo
Pace sì, forse. Stato di Palestina no. Sono le due nette posizioni che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La soluzione due popoli, due Stati rimane ancora una pillola che Tel Aviv no è intenzionata non solo a ingoiare, ma anche solo a prendere in considerazione. « Non creeremo uno Stato palestinese alle nostre porte, il cui unico scopo è quello di distruggere l’unico e solo Stato ebraico». Riguardo alla politica interna, invece, Netanyahu ha di fatto negato di valutare di dimettersi in cambio del perdono presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online
