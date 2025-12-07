Presto la fase 2 della pace ma nessuno Stato di Palestina Netanyahu vuole la sconfitta totale di Hamas | Come la Germania dopo il nazismo

Open.online | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pace sì, forse. Stato di Palestina no. Sono le due nette posizioni che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La soluzione due popoli, due Stati rimane ancora una pillola che Tel Aviv no è intenzionata non solo a ingoiare, ma anche solo a prendere in considerazione. « Non creeremo uno Stato palestinese alle nostre porte, il cui unico scopo è quello di distruggere l’unico e solo Stato ebraico». Riguardo alla politica interna, invece, Netanyahu ha di fatto negato di valutare di dimettersi in cambio del perdono presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Latina, scuola via Tasso: “Presto il rientro in aula. Lavori in fase conclusiva”

L'annuncio di Trump: «Raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza. Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà le truppe». La firma prevista oggi alle 11 (ora italiana) in Egitto

L'annuncio di Trump: «Raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza. Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà le truppe». I palestinesi festeggiano in piazza. La firma oggi alle 11

presto fase 2 pace«Presto la fase 2 della pace, ma nessuno Stato di Palestina». Netanyahu vuole la sconfitta totale di Hamas: «Come la Germania dopo il nazismo» - In una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro israeliano ha negato di valutare le dimissioni in caso di grazia presidenziale ... Si legge su open.online

presto fase 2 paceNetanyahu, ‘ci sono opportunità di pace, presto la fase 2’ - L'asse iraniano è stato duramente colpito, ne discuterò ... msn.com scrive

Gaza, Netanyahu: «Ci sono opportunità di pace, presto la fase 2» - L’asse iraniano è stato duramente colpito, ne discuterò con Trump entro la fine del mese e porremo fine al ruolo di Hamas a Gaza. Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Presto Fase 2 Pace