Pressing sul sindaco per la nuova giunta | 4 riconferme bagarre sulle quote rosa

Casertanews.it | 7 dic 2025

Ad Aversa è entrata nel vivo la fase politica più delicata per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Matacena, impegnata in questi ultimi giorni nella definizione del nuovo assetto di giunta. Trattative fitte, equilibri da ricomporre e una maggioranza in continuo movimento stanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

