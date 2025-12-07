Presepi e mostre nel foyer del Teatro Comunale di Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Una mostra di presepi animerà il foyer del Teatro Comunale fino al 9 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’associazione Anteas Servizi Sannita ed inserita nell’ambito della Rassegna InCanto di Natale del Comune di Benevento, è dedicata ad artisti e appassionati e sarà aperta dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20,00. L’Anteas ha organizzato, inoltre, per il giorno 8 dicembre alle ore 17.00, un convegno sul tema “La comunicazione laica e religiosa”. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’associazione Giuseppe Del Grosso e dell’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, interverranno Don Matteo Prodi, docente dell’Istituto Superiore Scienze Religiose, sul tema “Il Vangelo è oggi ancora valido?” e Francesco Farese sul tema “ la verità quale valore sociale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
solidarieta’ / eventi a milano sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 al convento dei frati cappuccini missionari “aspettando il natale” street food, mostre, concerti, presepi, una ricca sottoscrizione a premi e laboratorio artigianale per bambini
Mostre, presepi e spettacoli. Ecco ’Natale nel Bosco 2025’
Natale a Lanciano: oltre 60 appuntamenti tra concerti, mostre, presepi e mercatini
? Presepi, villaggi a tema e installazioni luminose, ma anche mostre e spettacoli. Un ricco calendario di eventi a partire dal 6 dicembre, giorno di San Nicola Leggi l'articolo #NataleReale - facebook.com Vai su Facebook
È stata inaugurata oggi a Ca’ Mestre la Mostra dei Presepi, che raccoglie oltre trenta opere artigianali realizzate da artisti del territorio! La mostra si inserisce all’interno dell’itinerario Admirabile Signum, il progetto nato nel 2023 per riunire e valorizzare le r Vai su X
Palazzo San Michele culla di presepi: a Bari ben 28 opere artigianali in mostra - Un percorso di bellezza, sapienza antica e tradizione, capace di tenere insieme fede, memoria e ricerca artistica ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
L'arte dei presepi in mostra a Bari nel palazzo San Michele - Ventotto presepi e una riproduzione in scala di strumenti musicali d'epoca, realizzati da artisti di diverse città pugliesi e costruiti con tecniche, dimensioni e atmosfere diverse con l'obiettivo di ... Riporta msn.com
Festa dell'Immacolata a Bologna, cosa fare l'8 dicembre: teatro, mostre e presepi - Sono tantissimi gli eventi a cui partecipare durante la domenica dell’Immacolata se si sceglie di passarla in città. Si legge su corrieredibologna.corriere.it