Presepi e mostre nel foyer del Teatro Comunale di Benevento

Anteprima24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una mostra di presepi animerà il foyer del Teatro Comunale fino al 9 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’associazione Anteas Servizi Sannita ed inserita nell’ambito della Rassegna InCanto di Natale del Comune di Benevento, è dedicata ad artisti e appassionati e sarà aperta dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20,00. L’Anteas ha organizzato, inoltre, per il giorno 8 dicembre alle ore 17.00, un convegno sul tema “La comunicazione laica e religiosa”.   Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’associazione Giuseppe Del Grosso e dell’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, interverranno Don Matteo Prodi, docente dell’Istituto Superiore Scienze Religiose, sul tema “Il Vangelo è oggi ancora valido?” e Francesco Farese sul tema “ la verità quale valore sociale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

presepi e mostre nel foyer del teatro comunale di benevento

© Anteprima24.it - Presepi e mostre nel foyer del Teatro Comunale di Benevento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

solidarieta’ / eventi a milano sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 al convento dei frati cappuccini missionari “aspettando il natale” street food, mostre, concerti, presepi, una ricca sottoscrizione a premi e laboratorio artigianale per bambini

Mostre, presepi e spettacoli. Ecco ’Natale nel Bosco 2025’

Natale a Lanciano: oltre 60 appuntamenti tra concerti, mostre, presepi e mercatini

presepi mostre foyer teatroPalazzo San Michele culla di presepi: a Bari ben 28 opere artigianali in mostra - Un percorso di bellezza, sapienza antica e tradizione, capace di tenere insieme fede, memoria e ricerca artistica ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

presepi mostre foyer teatroL'arte dei presepi in mostra a Bari nel palazzo San Michele - Ventotto presepi e una riproduzione in scala di strumenti musicali d'epoca, realizzati da artisti di diverse città pugliesi e costruiti con tecniche, dimensioni e atmosfere diverse con l'obiettivo di ... Riporta msn.com

Festa dell'Immacolata a Bologna, cosa fare l'8 dicembre: teatro, mostre e presepi - Sono tantissimi gli eventi a cui partecipare durante la domenica dell’Immacolata se si sceglie di passarla in città. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Presepi Mostre Foyer Teatro