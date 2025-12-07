Presepe tradizionale della Regione | un omaggio a Pontedecimo
Sabato 6 dicembre è stato inaugurato il tradizionale presepe della Regione Liguria, allestito nell’ingresso della sede di piazza De Ferrari. L’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, ha benedetto la Natività alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci e della sindaca di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
