Prepariamoci al 2026 | sarà l' anno decisivo non solo per l' Italia

Il film del 2025 è ai titoli di coda, all'orizzonte comincia a vedersi il profilo del 2026. Come sarà? Sul piano interno, il nuovo anno sarà un tour de force elettorale: entro marzo-aprile ci sarà il referendum sulla riforma della giustizia, sarà il giro di boa che proietta i partiti verso il voto nazionale. Il centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha affrontato la tempesta perfetta: l'uscita dalla crisi materiale e spirituale del lockdown pandemico; il controllo dei conti pubblici e la promozione delle agenzie di rating; il superamento dell'iper-inflazione e una politica fiscale che ha protetto le famiglie; una politica estera con una leadership riconosciuta dagli altri Paesi.

